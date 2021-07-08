【職場熱話】大學生年年暑假都做實習　遭斥「做爛市」　網民：現在找實習都要有工作經驗

不少大學生都會在暑假做實習工作，務求獲得更多經驗，有助將來找工作。不過，近日在討論區就有網民發帖，投訴現在大學生做太多實習工作，形容他們「做爛市」。

事主心聲：

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帖文引來網民熱論，不少網民都嘆現在市場環境不好，多做實習是提高自己競爭力的方法，「你知不知現在找實習都要有工作經驗，大公司實習要至少1至2份實習經驗才有機會。如果沒有的話有面試你也是不夠別人爭。我身邊year 2就開始差不多半工讀，畢業時至少有半年大公司工作經驗。沒有辦法這是大勢所趨，將來找工作只會越來越大競爭。」、「要不被人壓價，要不待業，沒有人想一畢業就失業吧」、「社會流動低，不就變了人人自危，沒有實習又怕找不到工作。有實習又怕不夠競爭力」。

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責任編輯：黃苑筠