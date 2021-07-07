涉逾10億元 港府批出1.4萬宗百分百擔保貸款計劃申請

財政司司長陳茂波在2021至22年度《財政預算案》中宣布，設立有時限的「百分百擔保個人特惠貸款計劃」，已於今年四月二十八日起接受申請，為期六個月。 根據參與銀行向按證保險公司提供的資料，截至今年6月25日，銀行共接獲46 411宗申請，當中14 233宗（佔整體申請約百分之三十一）經銀行向按證保險公司提交並獲批出，涉及貸款總額超過十億港元，平均每宗貸款金額約為7.1萬港元。

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當局指，每宗申請的審批時間視乎個別情況而定，最短為一至兩天，個別申請最長需時一個多月，主要由於銀行需時等待申請人提交或補交所需文件。就已獲批的申請而言，銀行平均需約17個工作天處理申請，而按證保險公司一般可在收到銀行提交申請後三個工作天內批出貸款。

另外，當中獲批貸款的人士來自不同行業，包括運輸、物流、零售、建築、飲食、旅遊及酒店等。銀行接獲的申請中，大約百分之二十一為重複申請或申請人撤回的個案。被銀行拒絕的申請佔整體申請約百分之三，拒絕貸款的主要原因為申請人不符合計劃的申請資格，例如申請人無法提供過往的就業記錄和無法證明已失去經常收入。餘下正在處理的個案中，大部分申請有待申請人向銀行提供所需的文件和資料，例如身分證明、住址證明和失業證明等，以核實申請人是否合乎申請資格。

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責任編輯：潘曉豐