韓國獲聯合國正式認定為「發達國家」 首有國家從發展中國家變更為發達國家

聯合國貿易和發展會議在「第68屆貿易和發展理事會會議」中通過韓國地位變更案，正式將韓國認定為發達國家。

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據韓聯社報導，韓國總統文在寅於6日在青瓦台主持召開國務會議表示，自聯合國貿發會議1964年創立以來，韓國是首個國際地位變更的國家，非常值得驕傲，又稱韓國獲列為發達國家，獲得國際社會認可是名副其實。

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文在寅又表示，韓國經濟規模排名全球前10，連續兩年受邀參加七國集團（G7）峰會，國際地位不斷提高，作為發達國家，韓國要承擔相應的國際責任，積極發揮作用，沿著發達國家道路繼續前進。

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