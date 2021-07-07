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TikTok、IG功能調整　惟用戶認為令平台失去特色？

科技 16:15 2021/07/07

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Instagram近日宣布，將開始提供全屏影片，TikTok亦表示，將在未來數星期內向用戶推出長達3分鐘的影片上傳功能。 

隨各社交平台競爭越來越激烈，各社交平台亦不斷就其功能作出調整，以獲取用戶歡心。Instagram近日宣布，將開始提供全屏影片，TikTok亦表示，將在未來數星期內向用戶推出長達3分鐘的影片上傳功能。 

Instagram行政總裁Adam Mosseri宣布，Instagram將開始在使用者動態主頁面上，以「全螢幕」格式顯示影片，一改以往主要以「正方形」呈現相片的格式。Mosseri表示，Instagram不再單是相片分享應用程式，為應對現在社交平台競爭越來越激烈，在接下來幾個月，Instagram會進行多個實驗，以推更多功能，滿足用戶需求。

另一方面，TikTok現時的短片錄製限制為1分鐘。該企近日宣布，將在未來數星期內向用戶推出長達3分鐘的影片上傳功能。並稱 ，放寬影片長度限制可讓用戶在平台上賺取更多收入，同時亦有利 TikTok 保持競爭力，以吸引用戶長時間地使用TikTok 。

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惟外媒報道，不少用戶對個平台的功能調整感不滿，因認為TikTok 以短影片而聞名，而Instagram則以靜態照片作亮點，而這次調整令兩個平台漸漸失去其特色。

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責任編輯：張凱琳

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