【歐國盃】英迷高呼「回家」 卡斯柏舒米高寸爆回應（有片）

英格蘭在今屆歐洲國家盃創出好成績,成功打入四強,英方球迷用上「回家」作宣傳口持,支持英格蘭今屆奪冠。丹麥門將卡斯柏舒米高亦被問及對「回家」口號的看法,他反問英格蘭未贏過歐國盃,點會算是「回家」。

效力英超李斯特城的丹麥門將卡斯柏舒米高(Kasper Schmeichel)在賽前記會時,有記者提問丹麥如何阻止英格蘭把歐國盃帶「回家」(coming home)。他表示,

「英格蘭幾時贏過歐國盃,我唔清楚。1966年?唔係世界盃咩?」

(Has it ever been home? I don't know. Have you ever won it? '66? Was that not the World Cup?)