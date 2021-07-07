【歐國盃】英迷高呼「回家」 卡斯柏舒米高寸爆回應（有片）

英格蘭在今屆歐洲國家盃創出好成績，成功打入四強，英方球迷用上「回家」作宣傳口持，支持英格蘭今屆奪冠。丹麥門將卡斯柏舒米高亦被問及對「回家」口號的看法，他反問英格蘭未贏過歐國盃，點會算是「回家」。

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效力英超李斯特城的丹麥門將卡斯柏舒米高（Kasper Schmeichel）在賽前記會時，有記者提問丹麥如何阻止英格蘭把歐國盃帶「回家」（coming home）。他表示，

「英格蘭幾時贏過歐國盃，我唔清楚。1966年？唔係世界盃咩？」

（Has it ever been home? I don't know. Have you ever won it? '66? Was that not the World Cup?）

卡斯柏舒米高寸爆回應

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英格蘭將在香港時間周四（8日）凌晨3時，主場迎戰丹麥，爭奪決賽最後一席位。今場四強賽事的勝方將在香港時間下周一（12日）凌晨3時，與意大利角逐今屆歐國盃冠軍。

英格蘭至今只在1966年世界盃，以主辦國身分擊敗前西德取得冠軍。最近一次打入歐國盃四強，要數到同樣身為主辦國的1996年，但當年被德國打敗，至今與歐國盃冠軍無緣。丹麥則在1992年以替補身分參加歐國盃，並神奇地奪冠而歸。

責任編輯：吳漢培