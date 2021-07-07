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【蘋果招聘】蘋果捨棄員工須於Apple Park工作　調整招聘要求迎合遠距工作

商業 15:37 2021/07/07

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遠距工作(WFH)為疫情下的新趨勢，而蘋果（Apple）也因應職場潮流改變招聘要求，放棄要求技術部門的員工必須在 Apple Park 總部工作的規定。未來亦會開設更多地區辦公室，以回應員工遠距工作的需求。

【日本勞工市場】日企支援留學生留日工作 7-11便利店助3.7萬員工實踐生涯規劃

據《彭博》報導，蘋果近期調整招聘要求，技術部門的員工需要在加州 Apple Park 總部工作的規定將成為歷史，並會計劃在更多地方開設辦公室，甚至允許以遠距模式工作。公司調整招聘要求，也是由於三藩市灣區的生活成本逐漸增加，即使不少蘋果的工程師薪金相對較高，但也有不少人難以應付家庭、子女教育等開支，導致他們在疫情下選擇離職，並遷離當地。至於蘋果的新措施，有望讓技術人才可以在就近的地方工作，避免因灣區生活成本上升導致求職者卻步。

【AI面試官】見工新模式？日本銀行採用AI系統 分析應徵者面試表現

蘋果目前在美國及全球各地增設辦公室，其中帶領蘋果研發客製化處理器設計的蘋果硬件技術副總裁 Johny Srouji，其團隊目前在美國佛羅里達州、馬薩諸塞州、德州，甚至在以色列等地區設有辦公室。團隊更計劃未來在德國、美國俄勒崗州等地增設辦公室，讓更多技術人才可以在就近的地點或透過遠距模式工作。

除了研發部門，公司計劃讓旗下 Apple Store 工作的員工提供混合工作模式「Retail Flex」，讓員工可以在家工作，他們可以為消費者提供網上客戶服務及技術支援，而公司亦會為參與計劃的員工提供津貼，用於添置在家工作的辦公設備。

【電動車】GM擴充中國設計工作室 專注開發電動智能汽車

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記者：廖淑瑩

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