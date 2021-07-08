【前途抉擇】為夢想30歲想去教書 最後選擇喺咩？ 網民鼓勵「有志者事竟成」

你還記不記得你兒時的夢想？近日有網民於網上討論區發文，指本身做審計，收入都不錯，但為了夢想去教書，誰不知最後都是讀不到學位教師教育文憑，你們猜一猜30歲的樓主最後選擇做甚麼。

網民經歷：

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此帖文一出，引來不少網民安慰樓主，他們認為總有一日會天晴，身邊亦有很多朋友支持樓主。有人鼓勵樓主有志者事竟成，他說：「一年不得就報多一年學位教師教育文憑，有甚麼所謂？平時不用工作時就做相關的工作，替工好代課也好，用來修飾簡歷。而學位教師教育文憑每年都有開課，幾間大學都有開課，你擔憂沒有得讀嗎？」

有人持相反意見，並認為做老師沒有前途，他說：「在香港教書一方面學生難頂，而且工作量大又工時長。你30歲轉行，人工不會很高，還要慢慢捱一段時間。如果樓主喜歡教書，不如找一個或兩個補習學生或拍 YouTube 教書以滿足自己的需要。」

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責任編輯：陳頌潔