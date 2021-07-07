▲ 【港鐵凍薪】港鐵員工連續兩年凍薪 部分員工獲發特別獎金

港鐵 （00066） 員工連續兩年凍薪，部分合資格員工則會獲發一次過特別獎金及酌情特別獎金，當中工作表現被評為四至五級的非經理級員工，可分別獲發放相當於1.48及2.02個月工資的獎金，而被評為三級員工可獲1個月工資的獎金。

港鐵行政總裁金澤培致函員工指，整體薪酬檢討安排是審慎決定，全球疫情持續，嚴重打擊香港經濟及公司業績表現，去年香港客運服務總乘客量按年下跌31.5%，整體業務虧損達48億元。

金澤培稱，雖然港鐵近月乘客量有所回升，但持續封關及旅遊管制令內地和國際旅客數量低迷，業務復原的速度面臨壓力，現時首要任務是保就業，必須確保業務的財務可持續性。

相關文章：【港鐵送車票】港鐵送10萬張免費單程車程 7月9日下午2時起登記（附登記教學）

相關文章：【港鐵66】港鐵公布多名高層職務變動 7月1日起生效

相關文章：【港鐵66】港鐵推網上自助失物處理平台 一文看清如何用App網上登記報失

2021書展早鳥3重賞︰《香港經濟日報》電子版全年至低價＋高達$340現金賞＋禮物<優惠詳情>

一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結： https：//bit.ly/3pPwtuA