煤氣與Tesla電池供應商寧德時代 簽訂戰略合作協議

有份向新能源汽車品牌Tesla(美：TSLA) 供應電池的內地鋰電池龍頭企業寧德時代（深：300750）公布，旗下寧德時代新能源科技股份有限公司與香港中華煤氣（00003）在寧德和香港兩地啟動「雲簽約」儀式，宣布雙方達成戰略合作。根據協議，雙方將在能源互聯網建設、儲能解決方案、儲能商業模式創新

、電池技術合作、晶片與股權投資等多方面展開合作。截至3時半，中華煤氣跌0.5%報12.06元，在內地上市的寧德時代，則大升5.3%收報542.5元人民幣。

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較早前，寧德時代亦和同樣於本港上市的資源開發商洛陽鉬業（03993）結盟，寧德時代通過子公司邦普時代以作價1.375億美元，入股洛鉬全資子公司25%股權，後者持有剛果（金）Kisanfu銅鈷礦項目的95%權益，雙方將在產品包銷、新能源金屬持續深化合作。交易顯示寧德時代準備在鈷、鋰、鎳等新能源金屬等領域進一步布局。

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