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【職場熱話】小公司不彈性 要在辦公時間面試 港男上網大呻：真係做唔做都罷

理財智慧 10:00 2021/07/08

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一邊上班一邊找工作會有很多麻煩，例如要費盡心思不讓同事知道自己在求職，又或是避開上下班時間來面試等。種種問題令一眾打工仔煩惱不已，最好就是有新公司的配合，但又未必每個人都能有這種福利。近日有網民於網上討論區發文，抱怨新公司不願意配合他的安排。

網民經歷：

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有網民反串，「班hr應該同老細收工之後登門拜訪帶埋見面禮上嚟in」，如果沒有這種程度的誠意，不做也罷。樓主又笑言，你這種情況是要有諸葛亮的程度才會有。亦有人直言：「這麼傻的人我也是第一次見，如果我是HR也懶得理你！」、「你是地球中心點？全世界都圍住你轉？」

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按樓主的道理來說，HR就是要加班才能和他面試。網民又問：「那誰會出加班費給他們？」、「咁你入職後，辦公時間以外做嘢，你無問題的吧？」

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樓主後來回應指，除了面對面面試外，還能有線上面試。如果小公司不願意一人退一步的話，不做也罷。

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責任編輯：張瑋婷

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