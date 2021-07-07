【疫下就業】港府將再次推出創造職位資助計劃 預計提供約2,000個職位

港府早前積極推出各計劃，創造不同職位，鼓勵就業，公務員事務局局長聶德權今日（7日）表示，在新一輪的創造職位計劃，各政府部門正積極開展相關工作，而不少在首輪創造職位計劃下特別為青年人而設的資助計劃，亦會再次推出，包括發展局會推出新一輪資助計劃，資助工程、建築、測量、都市規劃及園境業界的公司聘用約1 700名畢業生及助理專業人員；環境局亦會再次推出資助計劃，資助企業聘用約300名畢業生從事與環保相關的工作。

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在大灣區青年就業計劃，當局設立專題網站，方便參與計劃的企業進行招聘及讓合資格畢業生提交求職申請，並舉辦實體及網上大型招聘會，提供方便有效的招聘及求職平台；聯絡各間大學及提供學位課程的院校，呼籲它們支持該計劃，並與各間大學舉行共11場網上簡介會。政府會繼續進行宣傳推廣，鼓勵更多畢業生參與計劃，並推出措施，便利他們到大灣區內地城市工作。

當局指，大灣區青年就業計劃推出僅數月，政府會密切留意計劃的實行情況，並適時作出檢視，以訂定未來的路向；勞工及福利局的「工科畢業生訓練計劃」，政府已於今年增撥資源，在恆常資助名額以外，增加226個一次性的資助名額，以鼓勵僱主在疫情的影響下為2021年的工科畢業生提供職業培訓的機會。

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責任編輯：潘曉豐