【政府工略】運輸署車輛檢驗員頂薪逾2.7萬元 屬公務員職位 入職前要通過呢個測試

運輸署招聘車輛檢驗員，屬公務員職位，月薪由總薪級表第9點 (每月22,725元) 至總薪級表第12點 (每月27,145元)。就學歷方面，只要求有中三程度的語言能力，但申請者入職前須通過色覺測試。有意申請者可瀏覽以下圖片，看看自己是否符合資格。空缺申請截止日期為7月16日，可透過網上祉郵寄方式遞交申請。

入職條件：(a)部分要求只要滿足其中一項即可

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職責：

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申請手續：

申請人可透過公務員事務局互聯網站作網上申請。申請人如在網上遞交申請表格，必須於截止申請日期後的一星期內（即2021年7月23日或之前）把有效的香港正式駕駛執照副本、有關的學歷證書和修業成績單副本、以及學徒訓練和有關工作經驗的證明文件副本送達九龍油麻地海庭道11號西九龍政府合署南座10樓運輸署總部，信封面須註明「申請車輛檢驗員職位」，並在信封面和文件副本上註明網上申請編號。



以郵寄方式或親身遞交的申請書須於2021年7月16日或以前，連同有效的香港正式駕駛執照副本、有關的學歷證書和修業成績單副本、以及學徒訓練和有關工作經驗的證明文件副本送達上述地址，信封面須註明「申請車輛檢驗員職位」。為避免郵件過期或未能成功派遞，在投寄前請確保信封面已清楚寫上正確地址及已貼上足夠郵資。所有郵資不足的郵件將不會派遞至本署，並會由香港郵政按情況退還寄件人或銷毀。申請人須自行承擔因未有支付足夠郵資而引致的任何後果。信封上的郵戳日期將視為遞交申請書的日期。



由於運輸署或以電郵邀請申請人參加面試，申請人請在申請表格上提供正確的電郵地址，並有責任查閱電郵及確保所提供的電郵地址能接收有關獲邀通知。



申請人須以通用表格G.F.340（3/2013修訂版）提出申請。該表格可從公務員事務局互聯網站下載。申請表格亦可向民政事務總署各區民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。申請書如非使用指定的申請表格、逾期遞交、資料不全、以傳真或電郵遞交、或並未妥為簽署，將不獲處理。



申請人如獲邀參加面試，通常會在截止申請日期後約8至10個星期內接到通知。如果申請人數眾多或有其他特殊情況以致需較長時間處理申請，申請人或會較遲接獲面試通知。如申請人未接獲邀請參加面試，則可視作已經落選。

聯絡地址:九龍油麻地海庭道11 號西九龍政府合署南座10樓運輸署總部人事組

查詢電話:3842 5561

截止申請日期(日/月/年) :16/07/2021 23:59:00

部門網址:http://www.td.gov.hk

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