【滴滴出行】美國參議員魯比奧：允許滴滴在美上市是「魯莽和不負責任」

▲ 美國共和黨參議員魯比奧抨撃，容許滴滴在美國上市是「魯莽和不負責任」（'Reckless and irresponsible'）的行為。

內地網約車平台滴滴出行（美﹕DIDI）在上周四（1日）上市後翌日，遭內地相關部門要求進行網絡安全審查後，引發其股價大幅急挫，除了令不少投資者感錯愕外，事件亦延伸至政治層面，引起部分美國政界人士關注。美國共和黨參議員魯比奧（​Marco Rubio）接受《金融時報》訪問時抨撃，滴滴是一間「不可靠」的中國公司，容許滴滴在美國上市是「魯莽和不負責任」（'Reckless and irresponsible'）的行為。

國務院加強中概股監管，詳見﹕【下一頁】

魯比奧表示，即使滴滴出行未來股價或會反彈，但美國投資者其實仍不清楚公司的財務狀況。他亦指控中方涉阻止美國監管機構審查滴滴出行的財務報表，令美國投資者承受投資風險。

分析﹕中美兩地資本市場開始脫鉤

有分析指，是次滴滴出行上市的案例，或會引發美國國會採取新行動，加強對中概股赴美上市的限制。

在去年12月，美國前總統特朗普簽署「外國公司問責法」，要求中國企業必須遵守美國的審計標準，否則無法在美國掛牌上市。在該項法律規定下，在美上市的企業必須證明，公司不受外國政府控制或持有股權。若該企業連續三年不配合美國上市公司會計監督管理委員會（Public Firm Accounting Oversight Board，PCAOB）要求，該企業將被禁止在美國證券交易所交易。

美證監遵《外國公司問責法案》提修正案：未遵美審計標準須除牌，詳見﹕【下一頁】

有意見認為，此項法例意味著中美兩地資本市場開始脫鉤。美國國會旗下美中經濟與安全審查委員會前主席Roger Robinson分析指，是次滴滴上市突然遭到中國監管，將令國會更多人士要求加強保障投資中企的美國投資者，同時亦向華爾街投資者發出警號，令他們意識到中國能夠任意干預市場。

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編輯﹕賴奕羚