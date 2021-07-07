【消費優惠】美國運通「Shop Small 愛·賞·地道」  卡會員消費享高達500簽賬回贈

▲ 美國運通連續第六年在本港舉辦「Shop Small 愛·賞·地道」推廣活動，獲全港超過24,000間本地商戶參與。

美國運通連續第六年在本港舉辦「Shop Small 愛·賞·地道」推廣活動，獲全港超過24,000間本地商戶參與。在此活動下，美國運通卡會員可享最高簽賬回贈更高達$500。

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美國運通副總裁兼環球商戶及網絡服務部大中華區總經理梁志光表示，今年參與「Shop Small 愛·賞·地道」的商戶總數是歷年之冠，希望活動能吸引更多顧客到全港特色商戶消費，協助本地的中小型店舖推動業務重上軌道。

美國運通卡會員於「Shop Small 愛·賞·地道」專享的獨家優惠詳情如下:

１）登記卡優惠一（購物）

即日起至今年9月15日，美國運通卡會員憑已登記之美國運通卡於參與商戶單一簽賬淨額滿$50或以上，即可享$25回贈，每間分店可享優惠一次，最多10次，即最高可享$250。

２）登記卡優惠二（美饌及網上消費）

即日起至今年10月31日，美國運通卡會員憑已登記之美國運通卡於參與商戶/網站單一簽賬淨額$50或以上，可獲$25回贈，每間分店或網站可享優惠一次，最多10次，即亦最高可享$250。

３）全年本地優惠

即日起至明年6月30日，美國運通卡會員於單一簽賬選購正價貨品/自選食品及飲品滿$150或以上，便可於付款時即享$20折扣優惠。

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責任編輯：蘇穎琪