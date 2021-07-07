▲ 【碳中和】煤氣與寧德時代戰略合作 同時拓展能源互聯網建設、儲能解決方案、儲能商業模式創新等

中華煤氣 （00003） 與寧德時代（深：300750）達成戰略合作協議，雙方將在能源互聯網建設、儲能解決方案、儲能商業模式創新、電池技術合作、芯片與股權投資等多方面展開合作，共同推動行業產業的零碳轉型。煤氣及寧德時代同時會成立合資公司並投入優勢資源，未來打造集先進儲能技術、集成服務提供者、綜合智慧能源解決方案供應商及項目運營商於一體的能源科技創新企業。

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根據戰略合作協議，雙方將結合各自的資源優勢創新優化儲能系統集成、運營、數據分析技術，推動清潔能源的可持續發展，並通過多種資本合作方式，共同投資煤氣投資打造的零碳智慧園區，推動先進儲能技術研發落地和規模性市場化應用。

煤氣主席李家傑指，煤氣與寧德時代的合作，不僅會實現一加一大於二的倍增效應，通過雙方的共同努力，後續通過資源、技術、場景和人才的共融、共用、共創，將有助行業的綠色轉型，為零碳社會貢獻力量。

寧德時代董事長曾毓群表示，未來雙方將在工商業儲能、供應鏈創新、能源綠色零碳轉型等方面展開深入合作，共同圍繞產業鏈部署創新鏈，圍繞創新鏈部署產業鏈。

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