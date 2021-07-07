▲ 【銀行股】美10年期國債息低見1.35厘、銀行股偏軟 中銀渣打創逾1個月低

美國國債孳息率下跌，利淡金融股。美國10年期國債息率繼續回落，隔晚一度觸及1.35厘、創今年2月底以來低，拖累美國銀行股偏軟。香港普遍銀行股亦都跟隨外圍下跌，其中渣打 （02888） 及中銀香港 （02388） 同創逾1個月低。

美國10年期國債孳息率隔晚偏軟，最低見1.35厘。消息拖累金融股板塊氣氛，多隻銀行股偏軟。中銀香港最新報25.85元跌1.1%，午後一度低見25.7元創逾1個月低。渣打最新報48.45元，挫2%，盤中低見48.3元，成交約1680萬元。

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其他銀行股方面，滙豐 （00005） 跌約1.7%最新報44.5元，成交3.4億元。恒生 （00011） 最新報153.5元，跌2.4%，成交1.6億元。大新銀行 （02356） 報8.26元，跌1.2%。創興銀行 （01111） 是僅有逆市錄得升幅的本地銀行股，最新報20.4元微升0.2%。

渣打發報告指，美國聯儲局早前釋出鷹派言論，相信未來逐漸收緊貨幣政策的方針，有機會推升下半年美國10年期國債息走高，但就未必可以再創今年高，意味短期內已經見頂。因此，渣打一併下調對今年底及2022年底的美國10年期債息預測，分別至1.75%及1.5%，並預期2022年的孳息曲線會更加平坦。

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