▲ 【平安好醫生】平安健康夥諾輝健康合作 推廣癌症篩查到診療服務

平安好醫生 （01833） 公布，與諾輝健康 （06606） 達成合作協議，雙方會聯合）正式簽署戰略合作協議，雙方將攜手推動癌症早篩的推廣與普及，共同探索互聯網居家檢測創新，探索從癌症預防到診療的一體化醫療健康服務。

平安好醫生稱，癌症早篩服務是平安健康打通線上線下腫瘤專病專科服務的重要一環，而與諾輝健康合作，用戶可在平安健康APP問診時，自主選擇居家癌症早篩服務，早篩結果能為在線問診提供科學指徵，增強平安健康腫瘤專病專科服務能力，讓患者更便捷、高效就醫。

諾輝健康是癌症檢測居家早篩產品開發商，旗下的兩款結直腸癌篩查產品「常衛清」和「噗噗管」已獲得國家藥品監督管理局批准，另擁有兩款適用於胃癌和宮頸癌篩查的在研產品管線。

平安好醫生和諾輝健康會先從腸癌早篩產品為起點，推廣居家癌症早篩成為家庭和個人用戶防控高發癌症風險的選項，探索早篩與保險產品結合模式。

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編輯：麥德銘