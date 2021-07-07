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希斯路機場試行快速通關 限定已接種疫苗人士

環球社會熱點 15:31 2021/07/07

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英國解封後將容許完成疫苗接種人士，前往黃色旅遊名單的國家或地區，回國後免自我隔離。有指英國倫敦希思路機場將開設專用通道，加快已接種疫苗人士過關。據悉，計劃將會在本周內開始實施。

賈偉德承認 英國今夏或日增10萬確診 【下一頁】

希思路機場（Heathrow）宣布，將在本周內啟動1項試驗計劃。從指定地點出發的旅客可在登機前，上載自身新冠疫苗接種者證書後，抵達英國機場時便會被引導至專用通道，可以更快速過關入境。除希思路機場外，參與試驗計劃航空公司包括，英國航空公司及維珍航空公司（Virgin Atlantic）。據悉，計劃初步包括由希臘雅典（Athens）、美國洛杉磯、紐約及牙買加蒙特哥貝（Montego Bay）出發的旅客。

希斯路機場行政總裁卡伊（John Holland-Kaye）表示，將透過計劃證明，機場可以安全完成出入境時必須的疫苗接種證明書檢查，讓完成疫苗接種的民眾免卻隔離。

英國多方支持保留口罩令 強制公共交通工具上佩戴 【下一頁】

維珍航空公司行政總裁魏斯（Shai Weiss）表示，英國重開進度已落後於美國歐盟，若繼續對國際旅行保持過於審慎態度，將進一步影響英國經濟復甦，危害約50萬個工作崗位。魏斯認為，英國疫苗接種速度屬世界領先水平，英國政府應利用優勢，取消黃色旅遊名單的國家或地區旅客入境接受隔離要求。

另外，據悉英國將本周內公布，完成疫苗接種人士前往黃色旅遊名單的國家或地區，回國後免除自我隔離措施的詳情，並預料措施或在8月前正式推行。

責任編輯：李俊儀

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