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世衛更新抗新冠藥物名單 增療法減重症及死亡風險

環球社會熱點 14:51 2021/07/07

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對抗新冠肺炎疫情，藥物治療是必要抗衡手段之一。世衛評估治療方法的小組於《美國醫學會雜誌》上發表研究，指出同時使用阻礙白細胞介素6（interleukin-6，IL-6） 生長的藥物及皮質類固醇，有助減低新冠肺炎染疫重症患者死亡風險。世衛同時把相關藥物納入新冠肺炎治療指引內。

賈偉德承認 英國今夏或日增10萬確診 【下一頁】

世衛於周二（6日）發表聲明指出，研究人員發現，當重症患者的免疫系統過度反應時，身體會產生具抗炎作用的白細胞介素6（interleukin-6，IL-6），因而嘗試實驗使用抑制白細胞介素6產生的藥物，在治療新冠患者時的效果。

研究分析接近1.1萬人的治療試驗，顯示同時使用抗白細胞介素6藥物加上皮質類固醇，與較單獨使用皮質類固醇相比，死亡風險降低17%、而重症患者於28天內死亡風險為21%，亦較接受一般治療的死亡率25%為低。另外，採取相同療法下，每100名重症患者便有4人康復機會增加，染疫患者需要使用呼吸機的情況亦降低28%。

美國上月近全數死亡患者都無打針 【下一頁】

世衛同時宣佈，將抗白細胞介素6藥物納入至新冠肺炎治療指引內，亦是全球第2款被世衛推薦，能有效對抗新冠肺炎的藥物。世衞總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）指， 這些藥物對受新冠肺炎影響的患者及家庭帶來希望。

世衛官員迪亞斯（Janet Diaz）則表示，在全球疫苗分配不均的情況下，藥物治療將是貧窮國家對抗新冠重症威脅的重要工具之一。

責任編輯：郭麗明

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