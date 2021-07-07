【吉利汽車】吉利現價吸引 看好吉利前景可吸納 股市 14:00 2021/07/07 分享： 吉利汽車（00175）股價今早低開後跌幅收窄，企在24元水平。吉利汽車公布，包括領克品牌汽車的銷量在內，今年6月總銷量接近10.02萬部，按年減少9%。盈立證券陳偉聰（Jason）認為，吉利現價吸引，看好吉利前景可考慮吸納。 欄名 : 3分鐘睇股 最新專欄文章 更多 【維他奶股價】維他奶（345）股價曾反彈4% 網民聲討已完結？ 今日 【維他奶股價】維他奶（345）股價曾反彈4% 網民聲討已完結？ 【異動股】維他奶捲入政治風波 有貨如何部署？ 2021/07/05 【異動股】維他奶捲入政治風波 有貨如何部署？ 【濠賭股】市場憧憬港澳通關 濠賭股短綫可看好？ 2021/07/02 【濠賭股】市場憧憬港澳通關 濠賭股短綫可看好？ 【港股部署】港股下半年投資部署 這個板塊不容忽視 2021/06/30 【港股部署】港股下半年投資部署 這個板塊不容忽視 【汽車股】吉利撤內地科創板上市申請 短綫或利淡？ 2021/06/28 【汽車股】吉利撤內地科創板上市申請 短綫或利淡？ 股票 吉利汽車（00175） 汽車 品牌