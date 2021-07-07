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【吉利汽車】吉利現價吸引　看好吉利前景可吸納

股市 14:00 2021/07/07

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吉利汽車（00175）股價今早低開後跌幅收窄，企在24元水平。吉利汽車公布，包括領克品牌汽車的銷量在內，今年6月總銷量接近10.02萬部，按年減少9%。盈立證券陳偉聰（Jason）認為，吉利現價吸引，看好吉利前景可考慮吸納。

欄名 : 3分鐘睇股

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