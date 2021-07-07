▲ 【小鵬汽車】何小鵬：小米做車雷軍繼續是大哥 2025年新能源車滲透率料達35%

小鵬汽車 （09868） 在香港完成雙重主要上市，小鵬汽車創辦人何小鵬一直與小米 （01810） 創辦人雷軍關係良好，他在上市後記者會被問及小米宣布造車後兩人關係時，何小鵬稱，依然視雷軍為「好大哥，會一起喝酒」，認為更多企業投身智能電動車，反映發展方向更獲認同，也可教育消費者智能汽車好處。

何小鵬與內地科企巨頭關係良好，阿里巴巴持有小鵬汽車約11.3%股權，也在公司回流香港時將「同股不同權」C類股份轉為「同股同權」A類股份，令公司不再有「企業同股不同」權架構，達到香港主要上市要求。

小鵬汽車市值2600億 創辦人何小鵬年僅43歲，可見【下一頁】

▲ 小鵬汽車2020年美國上市後，小米創辦人雷軍（左）多次親身支持小鵬汽車創辦人何小鵬（圖右）

小鵬汽車去年在美國上市時，雷軍親身出席公司上市儀式，也向何小鵬送贈金磚。

華為、百度 （09888） 、小米近一年間相繼宣布投資智能車或電動車行業，何小鵬稱，內地智能電動車進入「戰國時代」，小鵬會繼續儲備智能汽車技術，今年增聘數千人分布在研發、銷售不同團隊，也在研發低空駕駛的飛行汽車可行性。

何小鵬預期，內地2025年全國新能源汽車滲透率可達30%，在限排政策的超一線城市更可達60%。內地早前訂立目標2025年新能源汽車佔新車銷售20%，小鵬汽車目標更為樂觀。

小鵬汽車副董事長兼總裁顧宏地補充，新加入戰場的企業規模愈來愈大，不質疑他們投入的財力，但認為智能電動車從起始研發至產品推出，周期約需3年，而3年後小鵬汽車已更新至第3、4代產品，期望可帶來更優質產品。

顧宏地稱，小鵬汽車定位為中國市場的中高檔汽車商，產品價格約15萬至30萬人民幣，而現時具有同等自動駕駛能力的汽車，在華定價都達30萬元以上，認為公司定位具吸引力。

小鵬汽車：雙重上市望納入港股通 適應監管成科企必修課，可見【下一頁】

對於公司何時開始轉錄盈利，何小鵬稱，小鵬汽車仍在擴大投資、滲透率階段，會確保產品有一定毛利率，近期季度毛利率也在上升，但會投入更多在底層研發。

顧宏地表示，公司上半年銷量約3萬輛，下半年傳統旺季銷情有望更佳。何小鵬稱，公司現有廠房設計產能約10萬輛，連同兩個自有工場建設，最高峰值產能可以提升至50萬輛。

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記者：麥德銘