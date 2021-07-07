【新冠疫苗】新加坡改人數統計準則 只計Moderna同輝瑞

新冠疫苗接種人數及比率是不少國家及地區抗疫一大指標，甚至是調節防疫措施的要求之一。新加坡衛生部宣布，修改疫苗接種人數的統計方法，只把接種Moderna及輝瑞疫苗的人數納入統計，不計算中國科興疫苗。

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新加坡衛生部周二（6日）表示，只會把接種Moderna及輝瑞疫苗人士，作為當地疫苗接種數字，科興疫苗接種紀錄目前只會登錄在新加坡國立免疫登記處。衛生部表示，診所可以透過紀錄，避免為民眾多重接種疫苗。

目前新加坡官方確認近220萬人完成接種，360萬人接種最少1劑Moderna或輝瑞疫苗。自6月18日起，新加坡批准部分私人診所可以為民眾接種科興疫苗，但科興疫苗仍未獲新加坡官方核准使用。衛生部發言人表示，現時已接種約1.7萬劑科興疫苗。

衛生部在官網的常見問題頁面上解釋，評估Moderna及輝瑞疫苗提供的全球及本地數據後，確認兩款疫苗符合要求，因而列入核准使用名單。現時，衛生部仍在等待科興的數據完成評核。現階段新加坡民眾可以通過私人機構，接種科興疫苗。

責任編輯：吳漢培