【網絡攻擊】軟件公司Kaseya遭黑客入侵　拜登稱美企損害輕微

▲ 美國總統拜登昨（6日）指出，當局已積極進行調查，並認為是次Kaseya事件僅對美國企業造成「輕微的損害」。

美國近日再爆網絡安全危機。美國軟件科技公司Kaseya遭受黑客勒索軟件攻擊，導致Kaseya的系統癱瘓，影響超過1500間企業。美國總統拜登昨（6日）指出，當局已積極進行調查，並認為是次Kaseya事件僅對美國企業造成「輕微的損害」。

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據路透社報道指，拜登周二指出，上周發生的Kaseya黑客勒索軟件攻擊事件，對美國企業造成的損害微乎其微。當地政府及相關部門仍在收集資訊，但他對當局的應對能力已感到相當滿意。

白宮發言人Jen Psaki也透露，美國高級官員下周將與俄羅斯官員會面，討論勒索軟件威脅。此外，拜登將在美國時間今（7日）與美司法部、國務院、國土安全部和情報部門的官員舉行會議，討論勒索軟件以及美國應對勒索軟件的措施。

是次Kaseya黑客勒索軟件攻擊事件影響多間大型企業，當中包括瑞典連鎖超市Coop，全國有800間店舖需暫時關閉。據悉，黑客會向公司發勒索電郵，要求中小型企業支付5萬美元（約39萬港元），較大型的企業則需支付500萬美元（約3,883萬港元）。

Kaseya表示，是次遭受攻擊的VSA軟件，可讓中小型企遙距監控電腦系統，並進行日常伺服器維護和安全更新服務。

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責任編輯：曾曉汶