亞洲國際博覽館斥資逾6億港元 大規模升級場館設施 覆蓋面積達7萬平方米

亞洲國際博覽館斥資逾6億元，進一步提升全館設施升級計劃，包括打造場館，為商業夥伴和訪客提供更先進設備，計劃覆蓋面積多達70,000平方米這項大規模基建升級工程較早前已經開展，各項目正分階段進行，預料最後項目將於5年內完成。

亞洲國際博覽館指，是次計劃涵蓋三大重點範疇：硬件升級、網絡科技提升及智能消毒衞生方案，旨在進一步增強亞博館作為現代化和先進場館的地位。在硬件升級方面，所有展館、主辦單位辦公室、表演後台、餐飲場所及公共空間均相繼進行翻新工程，項目包括室內裝潢、照明及影音系統、通風、排水和全新自動「伸縮階梯座位系統」等設備。

亞洲國際博覽館同時又引入「流動直播室」及打造本港會展業界首個Wi-Fi 6 項目，以進行網絡科技提升。亞洲國際博覽館表示，Wi-Fi 6是現時最新的網絡制式，其高密度傳輸速度較以往快四倍，全面支援虛擬實境、擴增實境、人工智能及加強物聯網技術應用的發展空間。隨第五代流動通訊網絡（5G）時代來臨，亞博館亦加裝5G網絡設施，為人流密集環境提供更優異的網絡速度和穩定性。另外，亞博館亦投資引入「流動直播室」，內有獨立照明及電力裝置，可按需要移動至任何地點。

在智能消毒衞生方案中，亞洲國際博覽館亦會分階段翻新設於公共空間及展館內外的洗手間。其館內已安裝Ozone 淨水消毒系統，能有效針對潔手、清潔器皿或設施表面即時殺菌；而廚房亦裝設相關活氧水系統，確保去除食材表面的化學物質或污染成分。此前，館內增設智能消毒機械人，以便進行大範圍的清潔工作及在活動交替期間消毒場館，並於房間牆身和物件表面採用長效滅菌鍍膜技術，消毒訪客較常接觸的設施。

亞洲國際博覽館續指，未來數月有多個公眾活動即將舉行，包括首次在亞博館舉辦的《2021工展會購物節》、《狗狗夏日玩樂展》，以及《拉闊音樂會 風火雷電 林家謙 x姜濤x柳應廷x Tyson Yoshi》。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：黎淑雯