【疫市營商】「LINE FRIENDS世界巡迴之旅」登陸香港　新地8大商場布置「LINE FRIENDS環球美食盛典」　BROWN & FRIENDS暑假進駐商場（多圖）

新鴻基地產（00016）旗下8大商場將有「BROWN & FRIENDS」進駐。「LINE FRIENDS世界巡迴之旅」過去澳門、台灣、新加坡及上海登場，而在由7月上旬至9月期間，將會登陸香港，舉行「LINE FRIENDS環球美食盛典」。

場內將布置了多個熱門旅遊景點，設計了歐洲、大阪、京都、曼谷、開羅和新加坡等，多個經典名勝場景，展現多款地道美食，以及有一眾BROWN & FRIENDS角色，換上各地特色服飾。

【疫市營商】PopWalk全新4期和上水廣場 夥LINE FRIENDS「BROWN & FRIENDS」設裝置（多圖）

【電子消費券】美麗華推消費券多重賞 商場最高100%回贈 酒店住宿低至3折

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

各商場更與MakeItFun聯手，將期間限定的「LINE FRIENDS環球美食盛典」主題，帶到全新互動手機遊戲「AiR」。只要下載「AiR」手機遊戲程式，在各商場景點掃瞄二維碼。即可搜羅各款會場限定食材及領取美味食譜，更有機會獲得獎品。

【消費優惠】電子消費券即日起接受登記 搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）

責任編輯：馬意文