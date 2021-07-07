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Pokemon GO推出5周年　累計吸金390億元

Hot Talk 13:28 2021/07/07

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Pokemon GO推出5周年　累計吸金390億元

調查機構Sensor Tower發表報告指，由Niantic開發的AR遊戲《Pokemon GO》自2016年推出以來，已吸金50億美元（約390億港元。今年是《Pokemon GO》推出第5周年，該行指出遊戲平均每年錄10億美元收入，維持AR遊戲龍頭地位。受惠新冠肺炎大流行，《Pokemon GO》去年收入達13億美元，按年增長41%。

按地區劃分，美國收入貢獻最大，達19億美元，相當於整體營收的36.6%，而日本則排第二，貢獻32%，德國貢獻5.4%。另外，Android 佔收入52.8%，餘下則為iOS。

遊戲推出至今錄6.32億次下載，當中美國排第一錄1.16億次，而巴西及印度則分別排第二及第三。

《Pokemon GO》是由The Pokémon Company與Niantic合作開發，任天堂是前者的母公司，但能從中獲得的收益要經過拆分。

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編輯：吳敏芳

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