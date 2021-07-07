【維他奶股價】維他奶（345）股價曾反彈4% 網民聲討已完結？ 股市 13:15 2021/07/07 分享： 維他奶（00345）股價連日捱沽後今早反彈，早段升逾4%，高見27元。維他奶因旗下員工襲警而引發的政治風波已發酵完畢？盈立證券陳偉聰（Jason）對維他奶股價及業務前景這樣分析。 欄名 : 3分鐘睇股 相關文章 【維他奶】網傳維他奶主席羅友禮發內部信 稱襲警事件為公然挑戰法律的嚴重暴力行為 正深刻反思 2021/07/06 【維他奶】網傳維他奶主席羅友禮發內部信 稱襲警事件為公然挑戰法律的嚴重暴力行為 正深刻反思 【維他奶】維他奶破底全日挫11% 香港區人力資源總監傳離職、網上有人聲稱要放置炸彈 2021/07/05 【維他奶】維他奶破底全日挫11% 香港區人力資源總監傳離職、網上有人聲稱要放置炸彈 你可能感興趣 【維他奶】網傳維他奶主席羅友禮發內部信 稱襲警事件為公然挑戰法律的嚴重暴力行為 正深刻反思 20:39 2021/07/06 【維他奶】網傳維他奶主席羅友禮發內部信 稱襲警事件為公然挑戰法律的嚴重暴力行為 正深刻反思 【維他奶】維他奶破底全日挫11% 香港區人力資源總監傳離職、網上有人聲稱要放置炸彈 17:56 2021/07/05 【維他奶】維他奶破底全日挫11% 香港區人力資源總監傳離職、網上有人聲稱要放置炸彈 最新專欄文章 更多 【異動股】維他奶捲入政治風波 有貨如何部署？ 2021/07/05 【異動股】維他奶捲入政治風波 有貨如何部署？ 【濠賭股】市場憧憬港澳通關 濠賭股短綫可看好？ 2021/07/02 【濠賭股】市場憧憬港澳通關 濠賭股短綫可看好？ 【港股部署】港股下半年投資部署 這個板塊不容忽視 2021/06/30 【港股部署】港股下半年投資部署 這個板塊不容忽視 【汽車股】吉利撤內地科創板上市申請 短綫或利淡？ 2021/06/28 【汽車股】吉利撤內地科創板上市申請 短綫或利淡？ 【光伏股】國策利好光伏股 專家教你選股策略 2021/06/25 【光伏股】國策利好光伏股 專家教你選股策略 股票 維他奶國際（00345） 政治