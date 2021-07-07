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【維他奶股價】維他奶（345）股價曾反彈4%　網民聲討已完結？

股市 13:15 2021/07/07

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維他奶（00345）股價連日捱沽後今早反彈，早段升逾4%，高見27元。維他奶因旗下員工襲警而引發的政治風波已發酵完畢？盈立證券陳偉聰（Jason）對維他奶股價及業務前景這樣分析。

 

 

欄名 : 3分鐘睇股

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