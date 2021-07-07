英媒推算確診暴增 8月中1000萬人需自我隔離

英國政府預計在7月19日，正式全面解封，引起英國多方人士憂慮，擔心或造成新一輪新冠病毒疫情爆發。英國媒體推算，今年夏天英國將有200萬人確診新冠肺炎，1,000萬人需自我隔離。

賈偉德承認 英國今夏或日增10萬確診 【下一頁】

英國解封後疫情勢必惡化，衛生大臣賈偉德（Sajid Javid）亦承認英國夏天或單日增過10萬宗確診個案。《衛報》按目前疫情趨勢作推算，假設如今至7月19日，平均每日增加3.5萬宗確診，累計將新增42萬宗確診。

7月19日以後確診增加速度必然上升，以平均每日增加６萬宗確診計，將於接下來4周內增加168萬宗確診，及至8月中合共達200萬宗。

進一步計算密切接觸者數目，按英國政府數字，目前每名確診者產生3.2名接觸者，但解封後勢有所增加，以去年夏天的每名確診者產生5名接觸者計，意味出現1000萬名接觸者。

與此同時，英國政府不會於7月19日馬上解除接觸者的隔離要求，會待至8月16日起解除。英國不少人士擔心，這將導致大量員工缺勤，屆時或會造成混亂，甚至有企業需要停運。

報道指，多方人士警告內閣官員，若在解封同日，即7月19日馬上豁免接觸者自我隔離要求，確診個案將比推遲4周豁免增加25%。

英國多方支持保留口罩令 強制公共交通工具上佩戴 【下一頁】

另外，英國的出入境管制亦將放寬，從黃色旅遊風險國家入境英國將不用接受隔離，據悉英國將在當地時間周四（8日）宣布有關決定。

英國酒店協會（UK Hospitality）呼籲，當局應採取更多措施保護業界員工。協會透露，行業60%員工年齡介乎16至34歲，相關年齡層較遲才開始接種疫苗，意味直至8月中旬，業內許多員工仍未完成疫苗接種。

責任編輯：李俊儀