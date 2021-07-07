【小鵬汽車】小鵬汽車：雙重上市望納入港股通　適應監管成科企必修課

智能電動車廠小鵬汽車 （09868） 首日在香港上市，為首家採用「同股不同權（WVR）」而來香港作雙重主要上市的企業。在美國上市不足一年即赴港上市，小鵬汽車副董事長兼總裁顧宏地稱，相對於融資需求，在香港上市更重視戰略目標，小鵬汽車以雙重上市可望符合納入滬深港通投資範圍，連接到大中華投資者，特別是內地投資者。

顧宏地稱，一直希望讓客戶同時成為投資者，現時A股、美股市場間難做到股份互換，會持續關注A股市場發展。

小鵬汽車在香港主要上市，而非其他中概股常用的第二上市，顧宏地稱，在港美雙重上市的百濟神州 （06160） 都能納入港股通，而小鵬汽車須符合WVR架構股份6個月上市歷史要求，惟補充小鵬汽車雖有望達成現有納入指標，最終仍須得到監管當局確認。

小鵬汽車在香港首掛股價「潛水」，半日跌0.8%，報163.6元。顧宏地稱，港股定價折讓幅度屬回流中概股較高水平，但中概股本周市況波動，有一定影響。

朝聚眼科首掛跑出升3成 小鵬汽車倒跌1%，可見【下一頁】

滴滴出行（美：DIDI）、看準網（美：BZ）、滿幫集團（美：YMM）三家美國中概股上市不久即成為內地網絡安全部門審查對象，內地也明言將審視中概股監管，顧宏地坦言，尚未清晰了解監管具體要求，正持續關注事件，難以評估影響。

小鵬汽車主打自動駕駛等智能汽車功能，涉及大量數據，顧宏地稱，小鵬汽車一直需要遵守數字安全、國家安全等要求，須相關部門團隊保持溝通，監管標準在變化之中，認為適應監管是科企必須能力，而本身汽車業已是高度監管的行業，需要達到國內外16、7家監管要求。

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記者：麥德銘

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