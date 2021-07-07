【iPhone 13】iPhone 12 mini銷量低於預期　傳蘋果將大減iPhone 13 mini產量

▲ 外媒提到，由於iPhone 12 mini銷量低微，有傳iPhone 13 mini組裝訂單將大幅削減。

蘋果（Apple）今年9月有望發布iPhone 13系列手機，分析師和研究機構紛紛預計，iPhone 13將與iPhone 12一樣，仍將會有4款，屏幕尺寸及命名方式也會相同。惟外媒提到，由於iPhone 12 mini銷量低微，有傳iPhone 13 mini組裝訂單將大幅削減。

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據外媒MacRumors指出，採用5.4寸屏幕的iPhone 13 mini，依然會是系列中將是售價最低的一款，相信可以吸納到喜愛低價手機的消費者。不過鑑於iPhone 12 mini推出之後的銷量遜於預期，蘋果將大幅削減mini機款的產量。

報道指，iPhone 13 mini的訂單較前一代大幅減少，意味著代工廠商的營收也將會受到影響。據了解，是次iPhone 13 mini將全部由台灣電子公司和碩聯合科技組裝，而他們將負責組裝32%的iPhone 13。如果iPhone 13的訂單增加，相信有機會可抵消iPhone 13 mini訂單減少的影響。

台灣研究機構TrendForce早前引述消息指，蘋果iPhone 12 mini銷量未如理想。蘋果為了控制庫存，第二季已經暫停了iPhone 12 mini的生產。

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責任編輯：曾曉汶