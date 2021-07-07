【MPF】富達：上半年強積金平均回報4.5%　駿隆統計人均賺1.3萬元

▲ 富達：上半年強積金平均回報4.5% 駿隆統計人均賺1.3萬元

富達強積金總結今年上半年強積金（MPF）表現，期內強積金平均回報4.5%。當中又以股票基金表現突出，尤其是美股基金類別的回報達到14%，歐洲股票類別及全球股票平均回報分別12%及11%；而債券類別則錄得負回報，表現最差。另一機構駿隆則統計，上半年港人強積金平均回報達1.3萬元。

富達國際亞洲機構業務（日本除外）投資策略董事簡立恆表示，全球經濟活動重啟，以及各地疫苗接種計劃得以進展，持續帶動全球增長在下半年反彈。目前正密切關注各央行會否開始減少鴿派言論，以及部分地區仍採取不同的疫情控制措施，以應對「Delta」變種病毒所帶來的經濟影響。

他續指，即使面對一些不穩定因素，隨著大宗商品價格上漲和全球供應鏈遷移，將有利於亞洲出口商，利好整體亞洲股票市場。投資者亦可留意亞洲區外的股票市場。美國經濟數據強勁、極支持的財政政策和疫苗接種情況樂觀，均支持美國股市。

富達國際香港退休金及個人投資業務銷售總監陳宇昕提醒，退休準備是長線任務，不鼓勵成員隨市場變化而經常更改投資選項，但了解個人投資目標十分重要，並定期檢視進度。

駿隆：估計強積金全年回報6%至8%

此外，駿隆統計上半年強積金回報錄得5.1%升幅，人均回報1.3萬元。截至5月底，強積金總資產超過1.2萬億元。

駿隆集團常務董事陳銳隆表示，高風險投資者長線可根據自身風險承受能力分段吸納股票基金，長遠而言，大中華及歐洲股票類別基金值博率較高。環球長息持續高企，債券價格持續回落。美匯持續走弱，低風險投資者可考慮人民幣債券基金及保守基金持盈保泰。

強積金市佔率方面，駿隆統計得出，宏利繼續蟬聯市佔率最多的供應商（佔24.9%總資產），滙豐及永明則依次排名的第2和第3位。

根據上半年市佔率流動，永明市佔率增加最多（升0.54%）。宏利期內市佔率增加0.31%。反觀滙豐和恒生市佔率繼續下跌。

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