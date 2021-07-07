  • 32°C
香港時間 : 2021707日 (三) 13:52
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【好想去旅行】Airbnb港6月訂房搜尋量增近4成　30至40歲搜尋多　訂房竟不及千禧世代

商業 13:20 2021/07/07

分享：

根據Airbnb 6月的內部數據統計，港人於6月第二週在Airbnb搜尋「本地旅行」的次數按年升近4成。（Airbnb網站圖片）

隨著社交距離措施逐步放寛，港人對於安排夏天外出愈來愈有信心。根據 Airbnb 6月的內部數據統計，Airbnb 「本地旅行」搜尋次數在 6 月的第二週已按年升近 4 成，當中 6 成半搜索來自 30至40歲組別。

Airbnb禁止用戶派對聚集　為防疫撤回5萬個預訂

【本地遊】離島食肆生意由較高位下跌　港府為谷針放寬本地旅行團限聚令　為何對南丫島餐廳幫助不大？

根據 Airbnb 5 月的內部數據統計，50 歲或以上的香港人也在規劃夏季旅行，搜尋次數已超過 18%。至於訂房方面，以2021年6 月訂房數字來看，千禧世代是最踴躍的一群，其次才是30 歲到 40 歲組別。
 
即使防疫限聚措施仍然生效，6月搜尋數據顯示，港人在 Airbnb 搜尋 4 人或 5 人住宿的次數分別按年升了 54% 及 50%，相信不少人享受家庭樂。「接受寵物同行」成為港人搜尋時最熱門的篩選條件，按年增幅超過 4 成。「按摩浴缸」和「泳池」亦在最熱門的設施排名中有所提升。
 
除香港外， Airbnb的旅行及生活報告指出，全球其他地方亦有相似的趨勢，家庭旅行住宿的總預訂次數由 2019 全年僅 27%，急升至今年上半年為止的 33%。

【5000元消費券】Tap & Go夥Trip.com推優惠　預訂旅遊產品最高享480元折扣

責任編輯：朱悅瀅

 

相關文章

【旅遊寒冬】聯合國報告：旅遊業距離復甦仍遙遠　料發展中國家今年損逾11萬億
2021/07/01
【旅遊寒冬】聯合國報告：旅遊業距離復甦仍遙遠　料發展中國家今年損逾11萬億
【本地遊】離島食肆生意由較高位下跌　港府為谷針放寬本地旅行團限聚令　為何對南丫島餐廳幫助不大？
2021/06/23
【本地遊】離島食肆生意由較高位下跌　港府為谷針放寬本地旅行團限聚令　為何對南丫島餐廳幫助不大？
【消委會】Staycation住宿安排與預期有落差　消費者訂海景套房貨不對辦
2021/06/15
【消委會】Staycation住宿安排與預期有落差　消費者訂海景套房貨不對辦
【疫市營商】Airbnb邀請全球12位旅客到全球體驗住宿　體驗一年 　想申請有什麽要注意？（附申請連結）
2021/06/10
【疫市營商】Airbnb邀請全球12位旅客到全球體驗住宿　體驗一年 　想申請有什麽要注意？（附申請連結）

你可能感興趣

【旅遊寒冬】聯合國報告：旅遊業距離復甦仍遙遠　料發展中國家今年損逾11萬億
15:10 2021/07/01
【旅遊寒冬】聯合國報告：旅遊業距離復甦仍遙遠　料發展中國家今年損逾11萬億
【本地遊】離島食肆生意由較高位下跌　港府為谷針放寬本地旅行團限聚令　為何對南丫島餐廳幫助不大？
13:30 2021/06/23
【本地遊】離島食肆生意由較高位下跌　港府為谷針放寬本地旅行團限聚令　為何對南丫島餐廳幫助不大？
【消委會】Staycation住宿安排與預期有落差　消費者訂海景套房貨不對辦
12:00 2021/06/15
【消委會】Staycation住宿安排與預期有落差　消費者訂海景套房貨不對辦
Airbnb 住宿 香港

下一篇文章

【日本勞工市場】日企支援留學生留日工作　7-11便利店助3.7萬員工實踐生涯規劃
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版