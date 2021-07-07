【好想去旅行】Airbnb港6月訂房搜尋量增近4成　30至40歲搜尋多　訂房竟不及千禧世代

▲ 根據Airbnb 6月的內部數據統計，港人於6月第二週在Airbnb搜尋「本地旅行」的次數按年升近4成。（Airbnb網站圖片）

隨著社交距離措施逐步放寛，港人對於安排夏天外出愈來愈有信心。根據 Airbnb 6月的內部數據統計，Airbnb 「本地旅行」搜尋次數在 6 月的第二週已按年升近 4 成，當中 6 成半搜索來自 30至40歲組別。

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根據 Airbnb 5 月的內部數據統計，50 歲或以上的香港人也在規劃夏季旅行，搜尋次數已超過 18%。至於訂房方面，以2021年6 月訂房數字來看，千禧世代是最踴躍的一群，其次才是30 歲到 40 歲組別。



即使防疫限聚措施仍然生效，6月搜尋數據顯示，港人在 Airbnb 搜尋 4 人或 5 人住宿的次數分別按年升了 54% 及 50%，相信不少人享受家庭樂。「接受寵物同行」成為港人搜尋時最熱門的篩選條件，按年增幅超過 4 成。「按摩浴缸」和「泳池」亦在最熱門的設施排名中有所提升。



除香港外， Airbnb的旅行及生活報告指出，全球其他地方亦有相似的趨勢，家庭旅行住宿的總預訂次數由 2019 全年僅 27%，急升至今年上半年為止的 33%。

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責任編輯：朱悅瀅