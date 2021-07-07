【日本勞工市場】日企支援留學生留日工作　7-11便利店助3.7萬員工實踐生涯規劃

▲ 營運便利店7-11的日本柒和伊控股表示，現時3.7萬名在7-11工作的非日本國籍的員工。

日本厚生勞動省曾估計，若政府甚麽不做，未來20年日本勞動人口將會大幅減少1,200萬人以上，跌破至5,500萬人。日本政府修訂法例，將企業員工的法定退休年齡由65歲提高至70歲。有日企就推出福利，吸引其他國家的人才留日，成為當地的勞動力。

據《日經中文網》報道，營運便利店7-11的日本柒和伊控股表示，現時3.7萬名在7-11工作的非日本國籍的員工，主要為越南、尼泊爾和中國的留學生，較4年前增加7成。更估計，目前當地4間大型便利店的為留學生的員工總人數，約6.2萬名，佔整體的7%。

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然而，在疫情之下2020年新入境日本的留學生，按年減少6成。業界預料，若情況持續至2022年，留學生的員工將會減少1萬名。

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柒和伊控股為了挽留人才，將為目前3.7萬名非日本國籍的留學生員工，提供生涯規劃，讓他們安心留在日本工作。支援則涵蓋4個範疇：

1）工作，提供業務培訓，並安排他們到其他門店工作。

2）生活，將他們的工作業績數據化，並將他們的個人資料如就讀學校、持有的資格等記錄。倘若員工要搬家，有需要可為他們介紹到鄰近新家的7-11工作。

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留學生經常面對難簽住宅合約，以及難申請信用卡問題。該公司更為他們新設證明員工工作能力的資料庫，方便他們證明個人信用，辦理銀行卡、住宅合約。只要員工本人同意，金融機構和房地產公司，還可以查閱資料庫，方便他們簽約其他新公司。

3）學習技能，該公司與專門學校合作，給予機會讓他們學習電腦編程、語言和會計等。

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4）就業支援，提供專門面向員工的講座，以及企業實習機會。非日本國籍的員工由各店店主培訓外，總部和直營店每月會舉辧2至3次有關培訓，幫助他們掌握商品下單等業務。

責任編輯：馬意文