【營銷智慧@iM網欄】借大數據自我修正 數碼營銷的真正優勢

無論是任何推廣策略，在未推行之前總會有多少幻想，也會將結果想得美好，但事實是到了實際推行這些策略時，才會發現問題所在，但問題是到了發現這些問題時，要再修正及調整策略便要花一段時間，有時候甚至是要到下次再推行推廣策略時，才可以作出改變，而在在等待調整期間，便浪費了不少時間及金錢。

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在數碼世界也如是，經驗豐富如業界人士，也鮮會首次落廣告便一擊即中。然而，老闆通常會看關心何時回本，所以要衡量推廣計劃成功與否，只要他們發現廣告沒有成效後，通常會有兩個反應，第一是從此不再做數碼廣告；第二是完全換了個新的廣告，由受眾設定到文案、廣告設計，甚至連推廣的商品也換走。

選擇第一個選項的老闆多數是沒有發現問題所在，只假設全天下的廣告也應有同樣成效，在他們眼中，廣告沒有成效並非廣告出問題，而是以廣告作推廣方式出現問題。倘真如此，便等同放棄走上數碼化的機會，十分可惜。

如果選了第二個選項，也不見得離成功更進一步，因為由投入廣告費到換取生意，中間需要很多重要步驟，全盤將廣告換掉也非針對有問題的步驟作出修正，過去出現的問題或許會再次出現。

其實，社交平台推廣的強大之處，正正是能借助的大數據找出究竟廣告的那一環出現問題。以Facebook廣告流程為例，一個廣告成功與否，其實可以參考廣告曝光、觸及與頻率，繼而是帖子互動、點閱率（Click-through rate）等等的數據，只要針對表現欠佳的問題加以修正，便能減少無謂的時間及金錢浪費。這，才是數碼營銷的優勢所在。

作者_李彥霆 (Felix)簡介： 香港中小型企業總商會數碼媒體營銷委員會主席，也是一家數碼營銷企業的創辦人。他在18年間協助逾300間公司，利用數碼營銷技巧，令它們的生意額大幅提升，深明中小企、初創企業在為公司品牌、產品宣傳時所面對的問題。去年起，他更進軍網上教育事業，為7位導師賺取逾千萬收入。

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