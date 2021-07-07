【內銀股】中國銀行研究院指商業銀行盈利向好 第二、三季增速可維持3%

中國銀行研究院發布《2021年三季度經濟金融展望報告》預計，今年二、三季商業銀行淨利潤增速將維持在3%左右，同時第三季商業銀行資產質量將維持「一升一降」的趨勢，不良貸款率同比下降，不良貸款餘額小幅上升。

報告指出，2021年上半年中國銀行業盈利改善迹象明顯，資產質量穩定。隨着經濟穩步復甦，預計第三季銀行業經營將呈現四個特點，即規模較快增長、盈利向好態勢明顯、資產質量總體保持穩定及風險抵補能力較強。

中國銀保監會之前公布的數據顯示，今年第一季商業銀行累計實現淨利潤6,143億元（人民幣，下同），同比上升2.4%。報告認為，由於繼續受到貸款利率整體穩中趨降、銀行計提撥備提升穩健經營能力，以及部分非息業務發展仍面臨挑戰等因素影響，預計第二、三季商業銀行淨利潤增速將維持在3%左右。

報告指出，受國家政策和監管的引導，銀行信貸資源將進一步向科技創新、綠色轉型、中小微企業、鄉村振興等領域傾斜，預計其業務規模仍將在第三季保持較高增速。資產質量方面，第二季以來銀行客戶的還款意願和能力提升，商業銀行除貸款核銷外，還通過多種方式加大不良資產處置力度，預計第三季商業銀行資產質量將維持「一升一降」的趨勢，不良貸款率同比下降，不良貸款餘額小幅上升。

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記者：林衛