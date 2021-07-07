▲ 【美國制裁】香港溢達集團起訴華府 要求從出口黑名單除名及賠償損失

香港紡織服裝生產商溢達集團起訴美國政府，將其子公司昌吉溢達紡織「錯誤」列入實體清單。溢達集團已向美國哥倫比亞特區地方法院提出訴訟，並就此事對整個集團造成的經濟及聲譽損失尋求法律濟助。今次訴訟是一次對美國商務部及其實體名單認定的一次罕見挑戰。

美國制裁11間打壓新疆人權企業、港企附屬有份 溢達：毫無事實根據【下一頁】

溢達集團在訴訟要求子公司從美國商務部的出口黑名單中刪除，該名單上的企業被認為構成國家安全威脅。集團又指，公司因為事件，失去美國主要客戶，Michael Kors、Nike、Banana Republic、Calvin Klein和Tommy Hilfiger等品牌已經停止或表示將停止與溢達的業務往來。 起訴書指，以2019年為例，與上述品牌的交易「在當年代表著數億美元收入」。

溢達董事長楊敏德（Marjorie Yang）在一份聲明中表示，溢達重視且尊重新疆所有員工的尊嚴，並積極努力創造一個沒有任何形式的歧視或恐嚇的包容性環境。集團表示，該名單錯誤指責其在新疆地區使用強迫勞動，是與事實完全不符，又指多家國際級獨立第三方審計機構曾對集團開展審計，結果均明確顯示無任何證據證明，企業在任何情況下存在強迫勞動或脅迫員工的行為。

集團又表示，自去年9月以來一直積極及透明地回應相關指控，並向美國商務部最終用戶審查委員會（The End-User Review Committee）提交多份商業文件以力證指控不實，但華府至今未有作出任何實質回應，或提供相關證據支持將集團列入實體清單的決定。因此，公司在別無選擇的情況下，訴諸法律途徑，以期盡早結束這一失實指控對企業所造成的持續且破壞性的聲譽和商業損害。

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編輯：吳敏芳

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