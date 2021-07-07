【南韓疫情】半年來首次新增破千確診 防疫再收緊

南韓新冠疫情持續惡化，自6月中起確診人數不斷上升，最新單日確診人數更是突破1,200人，半年來首次突破千人大關。南韓政府提前採取更嚴格防疫措施，阻止疫情持續爆發。

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南韓總理金富謙周三（7日）召開中央災難安全對策本部會議，公布最新單日感染人數，新增高達1,212日，創下半年以來的新高，讓外界猜測可能爆發新一波疫情。金富謙指出，現時需要再加強防疫，現行的保持社交距離響應級別亦將再次延長一周。

南韓政府原本打算於周四（8日）起，改用新防疫響應系統，2級下首都圈允許6人以下私人聚會，但鑑於疫情惡化，將維持禁止5人以上私人聚會。由於首都圈20至39歲感染人數急增，政府建議有關族群作核酸檢測預防染疫，並在首爾每區增設2個檢測站。南韓早前與以色列達成疫苗互換協議獲得的新冠疫苗，亦將優先為首爾市和京畿道的年輕人接種。

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首都圈同時擴大在家工作，公家機構將避免聚餐，住宿設施客房接待人數不得超過所定標準。政府已成立100個由公務員、警察等組成的特別聯合檢查組，不定期開展突擊檢查。一旦發現有人違反防疫規定，違者將無法領取生活補助金、損失補償金等。金富謙警告，如果個人違反防疫規定導致他人感染病毒，可被追究法律責任，如承擔賠償經濟損失。

如果上述加強防疫措施仍無法抑制疫情擴散，南韓政府將考慮上調防疫級別。金富謙指，若疫情數日後不見回穩，可能將防疫措施上調至最強級別。

責任編輯：吳漢培