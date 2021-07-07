【A股布局】海天味業連跌蒸發600億市值 高層被指精準減持避一劫

在A股上市的「醬油茅台」海天味業（滬：603288）股價連跌多日，近三日市值就蒸發了600多億元（人民幣，下同），股價最多跌幅達14%。有趣的是，海天味業高層偏偏趕得切在大跌前減持，可謂逃過一劫。話說，公司在6月28日晚發出通告，吳振興、黃文彪及管江華三名副總裁完成減持，合計套現逾1億元。

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事實上，海天味業的業績穩定，一向被視為基金愛股，近十年淨利潤年度增速穩定在20%左右，而今年第一季實現淨利潤為19.5億元，同比增長21.1%。

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市場分析其插水原因，跟市場風格轉換有關，資金流向芯片、新能源成為資金寵兒，故傳統的大白馬慘被高位套玩。今年初海天味業最高曾見219.58元，市值達到7,100億元，至今回落至4,900多億元，換言之，短短半年時間，公司市值蒸發掉2,200億元。

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記者：林衛