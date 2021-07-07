【險資買磚頭】息口低企險資尋求長期投資配置 上半年四出掃磚頭

內地報道指，上半年險資頻頻掃不動產項目，以尋求更佳回報。業內人士認為，險資青睞投資不動產，主要出於以下幾個方面的考慮：一是不動產投資與保險資金在久期方面的要求匹配度較高；二是部分險企積極布局養老、大健康產業，需要依托不動產資源的支持。因此，險企投資不動產有利於與保險主業產生協同效應。

【內銀股】中國銀行研究院指商業銀行盈利向好 第二、三季增速可維持3%，請按【見下頁】

最近，平安人壽批量收購6個來福士項目的股權，再度引發業界對險資買磚厨的關注。據國內記者的梳理發現，上半年險資對不動產項目的投資熱情高漲，出手次數和涉及項目都較去年同期明顯增加，包括泰康人壽、平安人壽、和諧健康、太保壽險等4家險企總共投資了11個不動產項目，而去年同期只有2家險企投資了2個不動產項目。

【樓市現象】買公屋致富 長情業主沽竹園北邨兩房 單位21年大幅升值11倍，請按【見下頁】

由投資金額來看，平安人壽出手最豪，共投資了6個來福士項目，總投資金額約為330億元（人民幣，下同）。平安人壽以直接收購各項目公司股權的方式投資不動產，其中，收購了上海人廣來福士項目公司60%的股權，並收購了其他5個來福士項目公司各70%的股權，還投資了平安香港總部大樓。另外，泰康人壽上半年主要投資了泰康集團大廈和北京燕園養老社區這兩個不動產項目。其中，先後10次對北京燕園養老社區的項目公司進行投資。

分析表示，一般情況下，險企在選擇投資標的時，要考慮資金的匹配度，以及各項業務的匹配度。從資金匹配度來看，保險資金尤其是壽險資金具有長期、大額的特性，比較適合長期投資商業地產項目。至於業務匹配度來看，有的險企布局大健康、大養老業務，部分業務本身需要依托不動產項目。同時，在長期利率走低趨勢下，險資整體面臨可長期投資的優質資產緊缺，其有多元化配置需求，不動產投資便是較好的選擇之一。

【延伸閱讀】下半年部署：光大新鴻基預料 恒指下半年上試31000點 推薦4大板塊8隻港股，請按【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：林衛