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【Sony5G手機】Sony新5G旗艦手機Xperia 1 III　7月底港開賣

科技 13:05 2021/07/07

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Sony宣布，Sony Xperia 1 III售價9,299港元起，即日起接受預訂，月底正式推出。

Sony全新5G旗艦級智能手機Xperia 1 III在4月時首次在日本登場，相隔3個月終於有好消息，Sony宣布，Sony Xperia 1 III正式在港發布。作為全球首部配備潛望式遠攝鏡頭及雙PD傳感器、以及首部4K像素120Hz更新率屏幕的智能手機，Sony Xperia 1 III主打高價市場，售價9,299港元起，即日起接受預訂，月底正式推出。

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全新的Sony Xperia 1 III是「全球首款」配備4K 120Hz HDR 6.5 吋屏幕的手機，同時也是全球第一款能瞬時自動對焦的可變式望遠鏡頭，可在70mm和105mm 之間切換，配上雙PDAF傳感器，大幅加強自動對焦速度和準確性。

Sony Xperia 1 III配備長焦相機，具有 70mm 和 105mm兩個焦距。另外就有1200萬像素的 24mm廣角、1600萬像素的超廣角相機。（Sony官網圖片）

另外，Sony Xperia 1 III採用Snapdragon 888處理器，支援5G 網絡、藍牙 5.2、NFC 、4,500mAh 電池、30W PD 快速充電、無線充電及電池共享功能等。手機設計與上代未有太大分別，僅是換上磨砂玻璃及噴砂金屬框架。

Xperia 1 III備有黑、灰及紫機身選擇。（Sony官網圖片）

Sony Xperia 1 III 的512 GB版本將於7月下旬開始發售，而256 GB將於9月初開始發售。Xperia 1 III 256 GB售價為9,299港元；512 GB則售9,999港元。

值得一提的是，Sony於即日至9月30日期間，將會推出 Xperia 1 III早鳥優惠。客戶凡於 Sony Store 專門店、Sony Store 網上專門店、Sony 銷售熱線及特約零售商訂購 Xperia 1 III，可獲贈抗菌物料原廠手機套連底座（Style Cover with Stand XQZ-CBBC）及額外第二年原廠延長保養。

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責任編輯：曾曉汶

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