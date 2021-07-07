【電子消費券情報】沙田新城市推「電子消費券狂賞二步曲」成功登記即獲200元購物消費券 送出多項獎賞

政府的5000元電子消費券現已展開登記，不少商場都推出各項獎賞及優惠，冀帶動市民消費。沙田新城市廣場由即日起至9月30日推出「電子消費券狂賞二步曲」，提供多重獎賞，吸引市民於場內消費，料商場人流及營業額較去年同期有雙位數字的升幅。

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首步曲是「登記立賞」讓市民於即日起透過任何一家政府指定的營運商，分別是Wechat Pay HK、Alipay HK、Tap & GO或八達通。成功登記領取消費券，即可在商場免費獲取新城市廣場三期美妝及時裝商戶總值200元購物消費券。

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此外，於8月1日會推出第二步曲「2,000元雙重賞」，顧客於場內消費滿2000元即送1000元商場購物消費券，回贈高達50%，而消費滿5000元則可獲1500元商場購物消費券；The Point by SHKP會員另以500分即可預訂消費券雙倍積分Pass，可立即升級獨享積分Double Up禮遇，即消費2000元便可輕鬆賺取4000積分。

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責任編輯：羅浩濂