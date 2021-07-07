【機迷熱話】Switch OLED 10月推出　全新7吋OLED屏幕登場

▲ 任天堂宣布，將於10月8日推出Switch主機的升級版，搭載7吋OLED面板，將增加更多儲存空間，而其主機大小則維持不變。

備受矚目的新款Switch昨（6日）在無預告下突然公開。日本任天堂公司宣布，將於10月8日推出Switch主機的升級版，搭載7吋OLED面板，將增加更多儲存空間，而其主機大小則維持不變。

任天堂（香港）昨日宣布，搭載有機發光二極體（OLED）屏幕的Switch OLED，將於10月8日開賣，定價2,680港元。Switch OLED的機身大小和原來的Switch相仿，但搭載更大的OLED屏幕，屏幕尺寸為7吋，可呈現更鮮豔的色彩和更高的對比度。當它連接到電視時，將以1080p播放，而其7吋OLED的實際解像度仍停留在720p/20fps。

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此外，Switch OLED相對舊有款式亦有以下改良，內置RAM則追加至64GB，加大支撐架、TV Dock增加LAN線插，相信能為用家帶來更好的遊戲體驗。另值得一提的是，主機備有「白色」和「電光藍・電光紅」兩種顏色可供選擇。

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責任編輯：張凱琳