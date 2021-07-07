  • 32°C
香港時間 : 2021707日 (三) 13:00
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【機迷熱話】Switch OLED 10月推出　全新7吋OLED屏幕登場

科技 12:01 2021/07/07

分享：

任天堂宣布，將於10月8日推出Switch主機的升級版，搭載7吋OLED面板，將增加更多儲存空間，而其主機大小則維持不變。

備受矚目的新款Switch昨（6日）在無預告下突然公開。日本任天堂公司宣布，將於10月8日推出Switch主機的升級版，搭載7吋OLED面板，將增加更多儲存空間，而其主機大小則維持不變。

任天堂（香港）昨日宣布，搭載有機發光二極體（OLED）屏幕的Switch OLED，將於10月8日開賣，定價2,680港元。Switch OLED的機身大小和原來的Switch相仿，但搭載更大的OLED屏幕，屏幕尺寸為7吋，可呈現更鮮豔的色彩和更高的對比度。當它連接到電視時，將以1080p播放，而其7吋OLED的實際解像度仍停留在720p/20fps。

【蘋果HomePod】蘋果推HomePod 15.0系統測試版　用家投訴：出現過熱問題或引致損壞

此外，Switch OLED相對舊有款式亦有以下改良，內置RAM則追加至64GB，加大支撐架、TV Dock增加LAN線插，相信能為用家帶來更好的遊戲體驗。另值得一提的是，主機備有「白色」和「電光藍・電光紅」兩種顏色可供選擇。

【每日焦點】美國數百間企業受勒索軟件攻擊　華為明日發布搭載鴻蒙系統MatePad 11

【遊戲熱話】Switch遊戲主機全球銷量達8743萬部　遊戲總出貨量逾5億套

責任編輯：張凱琳

相關文章

【蘋果私隱政策】蘋果拒絕多款內地手機Apps上架　防止透過CAID技術繞過新私隱政策
2021/07/06
【蘋果私隱政策】蘋果拒絕多款內地手機Apps上架　防止透過CAID技術繞過新私隱政策
【3nm芯片】傳Apple及Intel藉採TSMC 3nm芯片　生產伺服器等IT產品
2021/07/06
【3nm芯片】傳Apple及Intel藉採TSMC 3nm芯片　生產伺服器等IT產品
【科技新知】Vivo申請新專利　智能手機竟可內置航拍機？
2021/07/06
【科技新知】Vivo申請新專利　智能手機竟可內置航拍機？
【遊戲熱話】為慶祝《Pokémon GO》發布5週年　官方更新系統推多項慶祝活動
2021/07/06
【遊戲熱話】為慶祝《Pokémon GO》發布5週年　官方更新系統推多項慶祝活動

你可能感興趣

【蘋果私隱政策】蘋果拒絕多款內地手機Apps上架　防止透過CAID技術繞過新私隱政策
18:53 2021/07/06
【蘋果私隱政策】蘋果拒絕多款內地手機Apps上架　防止透過CAID技術繞過新私隱政策
【3nm芯片】傳Apple及Intel藉採TSMC 3nm芯片　生產伺服器等IT產品
19:30 2021/07/06
【3nm芯片】傳Apple及Intel藉採TSMC 3nm芯片　生產伺服器等IT產品
【科技新知】Vivo申請新專利　智能手機竟可內置航拍機？
18:17 2021/07/06
【科技新知】Vivo申請新專利　智能手機竟可內置航拍機？
Switch 遊戲設置 遊戲 港元 台灣 香港 零售 任天堂

下一篇文章

【每日焦點】蘋果iOS平台廣告支出預算減三分之一　HomePod系統升級後出現過熱問題
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版