【滴滴出行】滴滴出行小程序遭下架　美國律所傳將發起集體訴訟

▲ 【滴滴出行】滴滴出行小程序遭微信、支付寶下架 富時羅素﹕如期把該股納入指數

內地網約車平台滴滴（美：DIDI）上周四（1日）剛在美國完成上市，上市翌日（2日）隨即被內地網絡安全審查辦公室（以下簡稱「網信辦」）進行安全審查，本周日（4日）更被要求將滴滴出行App下架。

內媒周三（7日）報道，滴滴出行的小程序在微信、支付寶已相繼被下架。現時用戶若在微信或支付寶搜索「滴滴出行」，將無法搜索到該小程序。不過，若用戶曾使用過滴滴出行的小程序，仍然可以透過歷史記錄繼續使用滴滴出行小程序。

據外媒報道指，美國股東權益律師事務所（Labaton Sucharow LLP）以及羅森律師事務所（Rosen Law Firm）正在代表滴滴的股東，準備集體訴訟，指控滴滴可能向投資大眾發布具有重大誤導性的商業信息。

另外，富時羅素早前擬將滴滴納入旗下三個指數，公司最新回應指，除非涉及滴滴ADS於周三（7日）美股時段突然暫停買賣，否則將如期把該股納入指數。

滴滴出行獲MSCI、富時羅素納入旗下指數，詳見﹕【下一頁】

早前富時羅素曾表示，滴滴將被納入富時全球指數、富時環球大型市值股指數，以及富時新興市場指數，由7月8日起正式生效。

除了富時羅素外，滴滴在首日掛牌當天，MSCI亦表示，擬將該股納入MSCI中國全股票指數，由7月15日起生效。

滴滴首掛當天開報16.65美元，曾一度高見18.01美元，較發行定價14美元升三成，當天收報14.14美元，升1%。惟自上周五滴滴遭網信辦進行安全審查後，其股價應聲下跌，周二跌近2成，收報12.49美元。

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編輯﹕賴奕羚