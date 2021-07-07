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今日推介港交所 ｜ 越秀、維他奶、聖牧、復星醫藥、康龍化成最新部署（立即觀看）

股市 13:00 2021/07/07

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恒生指數中午收報27865點，跌207點。期指應如何部署？《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉（石Sir）推介港交所 （00388） ，另亦會分析越秀 （00123） 、維他奶 （00345） 、聖牧 （01432） 、復星醫藥 （02196） 及康龍化成 （03759） 最新部署，詳情待石Sir為你分析。

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石Sir午市閒談自2020年12月7日起探討 / 推介的股票

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港股 康龍化成（03759） 復星醫藥（02196） 中國聖牧（01432） 維他奶國際（00345） 越秀地產（00123） 香港交易所（00388） 石鏡泉

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