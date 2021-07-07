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【新冠疫苗】拜登料本周1.6億人完成接種 助抗Delta變種

環球社會熱點 11:30 2021/07/07

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美國新冠疫苗接種速度開始放緩，未能達成拜登獨立日目標。拜登敦促民眾盡快接種新冠疫苗，保護自己免於感染更具傳染力的Delta變種病毒。拜登預料截至本周末，美國將有1.6億人完成疫苗接種。

美國總統排名特朗普險包尾 死敵奧巴馬排第幾？ 【下一頁】

拜登（Joe Biden）周二（6日）表示，美國到周末時將有1.6億人完成疫苗接種。但拜登警告，不能因取得成績而自滿，Delta變種（即印度變種）美國正在未接種人群中傳播。拜登指美國仍有數以百萬計的民眾因未接種疫苗而缺乏保護，連同身邊親友仍處於危險中，更稱美國多地逾一半確診個案皆為感染Delta變種。

同時拜登表示，有研究發現自5月開始，美國幾乎所有新冠住院及死亡個案皆為未接種疫苗人士，因此呼籲民眾應立即接種疫苗，強調疫苗免費且有效，接種十分簡單但十分重要。

美國上月近全數死亡患者都無打針 【下一頁】

拜登表示，美國政府會繼續加快疫苗接種，同時將有4.2萬間藥房可用作作疫苗接種點。據悉，若計劃可行，當局計劃在工作場所提供疫苗接種，或在夏季節慶、體育賽事及教堂崇拜等時間，利用流動診所為民眾接種。

責任編輯：李俊儀

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