【新股IPO】康諾亞生物2162追揸沽攻略　券商料升約3成

康諾亞生物 （新上市編號：02162） 今日暗盤， 是次吸引近25萬人認購，一手中籤率6.5%，抽70手（35,000股）始可穩獲一手。券商預料，康諾亞有機會升3成。

信誠證券聯席董事張智威預料升約3成，建議中籤的投資者，可考慮升幅約3成時可考慮沽出，又建議沒有貨的投資者可於股價升約1成時考慮買入。

早前，國家藥品監督管理局藥品審評中心（CDE）提高對腫瘤藥臨床開發標準，令藥明生物 （02269） 、泰格醫藥 （03347） 等跌逾一成，iFAST Global Markets HK 副總裁溫鋼城則認為，藥監局新規例有機會影響投資者持倉信心，故影響暗盤的表現，部份更有可能會拋售。

康諾亞將於7月8日掛牌。

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記者：謝卓榮