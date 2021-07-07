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【歐國盃】意大利晉級決賽 互射12碼擊敗西班牙

環球社會熱點 10:46 2021/07/07

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歐洲國家盃於香港時間凌晨舉行四強賽事，兩大勁旅意大利與西班牙對決。雙方在法定時間打成1比1平手，加時無法增添紀錄，需要以12碼分出勝負。最終意大利以4比2擊敗西班牙，繼2012年後再次殺入決賽。

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意大利上場擊敗大熱門之一的比利時，但同時折損正選左閘史賓亞蘇拿（Leonardo Spinazzola），今場要由效力車路士的艾馬臣（Emerson）頂替。

雙方上半場互無紀錄，下半場意大利憑前鋒基艾沙（Federico Chiesa）先開紀錄，但隨後被後備入替的西班牙前鋒摩拉達（Alvaro Morata）扳平。

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90分鐘比賽完結後，雙方打成平手，要進入加時決勝。但加時階段亦無入球，要以互射12碼分出高下。意大利雖然首輪有盧卡迪利（Manuel Locatelli）射失，但為西班牙追平的摩拉達在第4輪，射失關鍵一球。

意大利最終順利擊敗對手，繼2012年後，再次殺入歐國盃決賽，對手將是英格蘭與丹麥的勝方。

責任編輯：吳漢培

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