【歐國盃】意大利晉級決賽 互射12碼擊敗西班牙

歐洲國家盃於香港時間凌晨舉行四強賽事，兩大勁旅意大利與西班牙對決。雙方在法定時間打成1比1平手，加時無法增添紀錄，需要以12碼分出勝負。最終意大利以4比2擊敗西班牙，繼2012年後再次殺入決賽。

【歐國盃】英小學拍片撐英格蘭 竟被批鼓吹足球流氓？ 【下一頁】

【歐國盃】英格蘭再創佳績 四強波飛炒貴近20倍 【下一頁】

意大利上場擊敗大熱門之一的比利時，但同時折損正選左閘史賓亞蘇拿（Leonardo Spinazzola），今場要由效力車路士的艾馬臣（Emerson）頂替。

雙方上半場互無紀錄，下半場意大利憑前鋒基艾沙（Federico Chiesa）先開紀錄，但隨後被後備入替的西班牙前鋒摩拉達（Alvaro Morata）扳平。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

90分鐘比賽完結後，雙方打成平手，要進入加時決勝。但加時階段亦無入球，要以互射12碼分出高下。意大利雖然首輪有盧卡迪利（Manuel Locatelli）射失，但為西班牙追平的摩拉達在第4輪，射失關鍵一球。

意大利最終順利擊敗對手，繼2012年後，再次殺入歐國盃決賽，對手將是英格蘭與丹麥的勝方。

責任編輯：吳漢培