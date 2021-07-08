【港交所】港交所重上500元　憧憬受惠內地加強監管中概股赴美上市

▲ 港交所或有望受惠這輪中概股監管浪潮。

滴滴（美：DIDI）、滿幫集團（美：YMM）、看準網（美：BZ）等中概股赴美上市後不久即遭網信辦調查國家網絡安全。國務院本周明言加強監管中概股，市場憧憬企業赴美上市可能受阻，更多企業或選擇到香港上市。港交所 （00388） 繼周三94億元成交上升5.3%，周四早上股價曾升近4%，見510元，港交所最新仍報507.5元，成交已近18億元。

外電稱，中證監研究收緊使用VIE架構赴境外上市的企業，赴美國或香港上市都可能要審批，可見【下一頁】

滴滴出行股價急挫 國信辦據報曾建議暫緩上市【下一頁】

新華社刊登中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發的《關於依法從嚴打擊證券違法活動的意見》，當中一項提到修改國務院關於股份有限公司境外募集股份及上市的特別規定，明確境內行業主管和監管部門職責，加強跨部門監管協同。

港交所FINI最快2022年第四季推、IPO定價至上市T＋2 孖展計息期可望縮短【下一頁】

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編輯：吳敏芳

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