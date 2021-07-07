【國際油價】OPEC+談判未能達成共識　國際油價飆升後轉跌　中石油跌3%

▲ 談判破裂為石油產出前景帶來不確定性，油價近日大幅波動。

石油出口國組織與其盟友（合稱OPEC+）本周一（12日）談判未能達成共識，未有就8月及以後的石油產出政策達成協議，油價一度躍升至近3年來新高，惟談判進展為石油產出前景帶來不確定性，油價大幅波動，國際油價飆升後大幅收跌，WTI 8月原油期貨跌2.38%，報73.37美元；布蘭特期油跌0.8%，報74.35美元。

油股周三（7日）股價急挫，截至上午10時17分，中石油 （00857） 跌3.7%，現報3.67元；中海油 （00883） 跌2%，現報8.93元；中石化 （00386） 跌1.3%，報3.83元，創一個月新低。

OPEC+ 先前已就原油產量進行多次協商，討論應否在今年8月至年底期間，將石油產量增加至每日200萬桶，以及將減產協議的結束時間由明年4月延遲至明年年底，然而，目前談判仍未能達成共識。

美國前能源部長Dan Brouillette警告，在OPEC+談判破裂後，國際油價可能「很輕易」就能達到每桶100美元，或者更高。

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編輯﹕賴奕羚