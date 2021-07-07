【Bitcoin】幣安暫停接受歐盟支付系統SEPA存款　多國監管機構連環出手

▲ 幣安將暫停接受客戶透過歐盟支付系統SEPA存入資金。

加密貨幣交易平台幣安（Binance Markets）表示，將暫停接受客戶透過歐盟支付系統SEPA存入資金。幣安周二以電郵方式通知客戶，稱有關安排於周三早上生效。

幣安指，客戶將不能透過SEPA（Single Euro Payments Area）存款，並指此舉是由於交易所無法控制的事件。SEPA網絡是歐盟的一個項目，旨在協調整個地區的歐元支付，允許消費者向30多個國家發送歐元。

過去一周，幣安亦暫停客戶透過英國 Faster Payments 網絡滙入存款。另外，英國銀行業巨頭巴克萊周一也宣布禁止英國客戶利用銀行卡向幣安付款。不過，根據幣安網站，客戶仍可以透過SEPA及 Faster Payments提款。

近期，幣安正在接受包含日本、英國、開曼群島、泰國等多個國家的監管壓力。 泰國金融監管局上周五指控幣安，無牌經營數碼資產業務。此前，英國金融監管機構禁止該加密貨幣交易平台在英國從事任何受監管的活動。日本金融監管機構也指幣安在當地不合法經營。

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編輯：吳敏芳

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